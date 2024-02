Energy Services of America Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf der Analyse von Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der 7-Tage-RSI von Energy Services Of America liegt bei 54,1 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI von 41,49 zeigt, dass die Aktie neutral bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Energy Services Of America-Aktie bei 4,24 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,88 USD deutlich höher liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 6,52 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was erneut zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Energy Services Of America diskutiert wurde. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz deuten darauf hin, dass die Aktivität im Durchschnitt liegt und es kaum Änderungen in der Stimmung gibt. Daher wird Energy Services Of America insgesamt als "Neutral" eingestuft.