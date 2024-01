Energy Services of America Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Energy Services Of America-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,33 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 5,98 USD lag. Dies entspricht einer Abweichung von +79,58 Prozent und wird aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,63 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs von 5,98 USD eine Abweichung von +29,16 Prozent auf, wodurch die Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Energy Services Of America-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt dagegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Energy Services Of America eingestellt waren, obwohl die neuesten Nachrichten hauptsächlich negativ waren. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Aktivität und Diskussionsintensität rund um Energy Services Of America deuten auf eine starke Diskussionsintensität hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich damit für Energy Services Of America eine positive Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse und der Anlegerstimmung.