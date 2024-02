Energy Revenue America Inc Aktie: Reagiert die Aktie?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Energy Revenue America von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Redaktion hat diverse Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden vor allem neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Energy Revenue America liegt aktuell bei 53,85 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 51,59 eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse, die die charttechnische Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet, zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 bzw. 50 Handelstage liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Energy Revenue America lassen auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung schließen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.