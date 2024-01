Energy Revenue America Inc Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Energy Revenue America-Aktie liegt aktuell bei 66, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Bei einer Betrachtung des RSI der letzten 25 Tage ergibt sich eine abweichende Bewertung, die auf ein "Schlecht"-Rating hindeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Energy Revenue America-Aktie über den letzten 200 Handelstagen um 25 Prozent gesunken ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von 25 Prozent auf, was eine weitere "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Bezüglich des Sentiments und des Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb Energy Revenue America auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Bewertung für die Energy Revenue America-Aktie aufgrund der Analyse des RSI, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.