Energy Revenue America Inc Aktie: Chancenlos!

Der Relative Strength Index (RSI) bietet Anlegern die Möglichkeit, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen als RSI25 berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der RSI von Energy Revenue America liegt bei 66,67 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beträgt 85,71, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Energy Revenue America keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien neutral ist. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Energy Revenue America neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausreißer. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Energy Revenue America-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,015 USD weicht somit um -25 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,02 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-25 Prozent), was wiederum zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Energy Revenue America-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.