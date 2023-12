Energy Resources of Australia ERA (A)-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Energy Of Australia Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses analysiert. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,05 AUD, während der Aktienkurs bei 0,037 AUD liegt, was einer Abweichung von -26 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 0,03 AUD, was einer Abweichung von +23,33 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Neutral".

Auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie wurden analysiert. Die Diskussionsintensität im Netz war in den vergangenen Monaten erhöht, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Ebenso zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 42, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage, mit einem Wert von 45,16, ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Neutral"-Bewertung für die Energy Of Australia Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit nur vereinzelten neutralen Einstellungen der Anleger. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.