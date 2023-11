Energy Resources of Australia ERA (A) Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Energy Of Australia-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 45,24 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment für Energy Of Australia war in den letzten zwei Wochen neutral, aber in den letzten Tagen überwiegend negativ. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute ebenfalls neutral eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,06 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,034 AUD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -43,33 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage steht hingegen bei 0,03 AUD, was einer Distanz von +13,33 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Energy Of Australia führt.