Energy Resources of Australia ERA (A) Aktie: Pleite oder Chance?

Die Energy Of Australia-Aktie wird anhand verschiedener technischer Analysen bewertet. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 0,04 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,037 AUD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -7,5 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,03 AUD, der über dem letzten Schlusskurs liegt (+23,33 Prozent). Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Insgesamt wird die Energy Of Australia-Aktie anhand der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für die Energy Of Australia-Aktie 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Bei einer Betrachtung des RSI für 25 Tage ergibt sich ein Wert von 41, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Energy Of Australia besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Energy Of Australia-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.