Energy Recovery Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Aktie von Energy Recovery wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 69,78 bewertet, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Maschinenbranche (31,31) einer Überbewertung von 123 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus der Perspektive der fundamentalen Analyse als "Schlecht" eingestuft wird.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Energy Recovery eine Performance von -8,05 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der Maschinenbranche im Durchschnitt um 2307,57 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -2315,63 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum Industriesektor, der eine mittlere Rendite von 1380,18 Prozent erzielte, liegt Energy Recovery um 1388,23 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 Mal ein "Gut"-Rating und 0 Mal ein "Neutral"-Rating sowie 0 Mal ein "Schlecht"-Rating für Energy Recovery vergeben. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 17,08 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 52,22 Prozent, wodurch ein mittleres Kursziel von 26 USD entsteht. Insgesamt wird die Bewertung durch institutionelle Analysten daher als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Kurs (17,08 USD) um -26,22 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 23,15 USD liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 18,4 USD weist eine Abweichung von -7,17 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.