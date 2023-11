Energy Recovery Aktie: Das sieht interessant aus!

Der gleitende Durchschnitt, ein trendfolgender Indikator, zeigt an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Bei der Energy Recovery-Aktie beträgt der längerfristige, 200-Tage-Durchschnitt derzeit 24,21 USD, während der letzte Schlusskurs bei 18,38 USD liegt. Damit liegt der Schlusskurs deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere, 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 22,98 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Energy Recovery daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, ohne negative Diskussionen. Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, jedoch gab es in den letzten Tagen verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Energy Recovery. Basierend darauf bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite von Energy Recovery beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,01 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" eingestuft.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (Industrie) liegt Energy Recovery mit einer Rendite von -9,33 Prozent über 1254 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 36,02 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Energy Recovery mit 45,35 Prozent deutlich darunter. Diese unterdurchschnittliche Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.