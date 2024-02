Energy Recovery Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Firma Energy Recovery hat eine Dividende von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (17,05 %) zu einer niedrigeren Ausschüttung führt. Diese Differenz von 17,05 Prozentpunkten bewertet das Unternehmen als "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Energy Recovery liegt bei 29,6 Punkten auf 7-Tage-Basis und zeigt an, dass das Unternehmen überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 55,31, was bedeutet, dass Energy Recovery weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und eine "Neutral"-Bewertung für den 25-Tage-RSI.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen für Energy Recovery abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 26 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Energy Recovery liegt bei 56, im Vergleich zu einem KGV von 32,16 in der Maschinenbranche. Dies bedeutet, dass das Unternehmen überbewertet ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.