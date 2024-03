Energy Recovery Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Energy Recovery hat in den letzten Tagen eine negative Kursentwicklung verzeichnet, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da sie sich um -31,49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt entfernt. Sowohl für den kurzfristigen als auch für den langfristigen Zeitraum wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten die Einschätzung "Gut" für die Energy Recovery abgegeben, was dem Titel langfristig ein Rating von "Gut" einbringt. Für den aktuellen Kurs von 14,75 USD erwarten die Analysten eine positive Entwicklung von 76,27 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 26 USD führt. Insgesamt wird die Aktie von institutionellen Analysten als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Energy Recovery derzeit überkauft ist, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,24 Prozent erzielt, was zu einer Unterperformance im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" und der Branche "Maschinen" führt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.