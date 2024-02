Energy Recovery Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Energy Recovery, ein Unternehmen aus der Maschinenbranche, weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17.01 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Relative Strength Index (RSI) der Energy Recovery-Aktie derzeit bei 24,21 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Für das RSI-Signal wird daher eine positive Bewertung vergeben. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die RSI-Bewertung daher ein positives Urteil.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab und auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen gleich geblieben ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie, was letztendlich zu einer negativen Gesamtbewertung der Aktie führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Energy Recovery bei 56,19, was über dem Branchendurchschnitt von 31,79 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und daher eine negative fundamentale Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamtbewertung für die Energy Recovery-Aktie aufgrund der Kategorien Dividende, Relative Strength Index, Sentiment und Buzz sowie fundamentalen Kriterien.