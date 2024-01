Energy One Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Energy One":

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Energy One liegt der RSI7 aktuell bei 41,67 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Für den 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 47,67, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie hindeutet.

Bei der Bewertung des Sentiments und Buzz rund um die Aktien von Energy One wurden die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Energy One-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 4,02 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 4,1 AUD eine Abweichung von +1,99 Prozent darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,21 AUD) weist eine Abweichung von -2,61 Prozent auf.

Schließlich zeigt sich auch die Anleger-Stimmung bei Energy One als insgesamt neutral. Die Diskussionen der vergangenen beiden Wochen ergaben weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie von Energy One also in verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating.