Energy One Aktie: Bitte nicht vergessen!

Das Anleger-Sentiment für Energy One bleibt neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt in den letzten zwei Wochen. Es wurden weder positive noch negative Ausschläge beobachtet, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Energy One-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf der 7-Tage- als auch auf der 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 65 Punkten, während der RSI25 bei 55,03 Punkten liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten darauf hin, dass das langfristige Stimmungsbild von Energy One in den vergangenen Monaten neutral ist. Die Aktivität im Netz weist auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Somit wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Energy One-Aktie bei 4 AUD liegt, was einer Abweichung von nur 0,5 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 4,02 AUD entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt jedoch bei 4,36 AUD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie führt, da der letzte Schlusskurs darunter liegt.

Insgesamt erhält Energy One auf Basis der Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse eine Gesamtbewertung von "Neutral".