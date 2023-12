Energy Of Minas Gerais Co Drc Aktie: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Yumy Candy Company":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI von Cia Energetica De Minas Gerais auf 7-Tage-Basis liegt bei 36,36 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 60,66, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzz rund um die Aktie verzeichnete die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung wird als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Cia Energetica De Minas Gerais niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Fundamental betrachtet wird die Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6,26, was einen Abstand von 95 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 125,07 bedeutet. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

