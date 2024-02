Energy Of Minas Gerais Co Drc Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cia Energetica De Minas Gerais bei 6, was bedeutet, dass die Börse 6,27 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dieser Wert liegt 95 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Stromversorger", der bei 130 liegt. Aus diesem Grund gilt die Aktie als unterbewertet und wird auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Hinblick auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Cia Energetica De Minas Gerais momentan auf 2,42 USD, während die Aktie selbst bei 2,26 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -6,61 Prozent und der Bewertung "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der vergangenen 50 Tage bei 2,29 USD, was einen Abstand von -1,31 Prozent bedeutet und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Einschätzung der Stimmung rund um Cia Energetica De Minas Gerais zeigt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen zuletzt neutral waren. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden jedoch vor allem positive Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Aktie von Cia Energetica De Minas Gerais ist neutral, da der Wert weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier auch nach RSI-Bewertung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

