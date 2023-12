Energy Of Minas Gerais Co Drc Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Cia Energetica De Minas Gerais-Aktie hat sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen ist gesunken, was ebenfalls zu einem negativen Rating führt.

Im Vergleich zur Stromversorger-Branche hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine unterdurchschnittliche Performance von -37,02 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum Versorgungsunternehmen-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von -37,02 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie auch in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse ergibt einen neutralen Wert für den Relative Strength Index (RSI) von 33,33, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 61 deutet darauf hin, dass die Aktie neutral eingestuft werden sollte.

Insgesamt erhält die Cia Energetica De Minas Gerais-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus technischer Sicht, da der Schlusskurs der Aktie sowohl dem 200-Tages-Durchschnitt als auch dem 50-Tages-Durchschnitt nahe liegt.

Die einfache Charttechnik zeigt ebenfalls ein neutrales Rating für die Aktie.

Insbesondere aufgrund der negativen Stimmungslage und der Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich wird Anlegern geraten, die weitere Entwicklung der Cia Energetica De Minas Gerais-Aktie genau im Auge zu behalten.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Energy Of Minas Gerais Co Drc-Analyse vom 19.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Energy Of Minas Gerais Co Drc jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Energy Of Minas Gerais Co Drc-Analyse.

Energy Of Minas Gerais Co Drc: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...