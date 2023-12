Energy Of Minas Gerais Co Drc Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Maßstab für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. In Bezug auf die Cia Energetica De Minas Gerais-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 33, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen (61,79). Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Cia Energetica De Minas Gerais.

Ein weiterer wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie ist die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Für Cia Energetica De Minas Gerais zeigten sich dabei durchschnittliche Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist normal, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende ist die Cia Energetica De Minas Gerais mit einer Dividendenrendite von 0,51 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Stromversorger (6,34 %) als niedriger zu bewerten, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Cia Energetica De Minas Gerais mit einem Wert von 6,26 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Stromversorger" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 125,16, was einen Abstand von 95 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.