Energy Of Minas Gerais Co Drc Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Cia Energetica De Minas Gerais-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Eine technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergab einen aktuellen Wert von 2,41 USD. Der letzte Schlusskurs von 2,31 USD liegt in der Nähe dieses Wertes, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt wird, mit einem Wert von 2,36 USD und einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was auch hier zu einem "Neutral"-Rating führt.

Eine fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie derzeit bei 6,26 liegt und somit mit 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Stromversorger von 124. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Cia Energetica De Minas Gerais-Aktie ergibt einen Wert von 45,83 für den RSI7 und 61,06 für den RSI25, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" führt.

Ein Vergleich des Aktienkurses im Branchenvergleich zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,82 Prozent erzielt hat, was 12 Prozent über dem Durchschnitt für Stromversorger liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung der Cia Energetica De Minas Gerais-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.