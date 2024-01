Energy Metals Aktie: Reine Nervensache!

Die Energy Metals-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs liegt bei 0,125 AUD, was einer Entfernung von -3,85 Prozent vom GD200 (0,13 AUD) entspricht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,14 AUD, was einer negativen Abweichung von -10,71 Prozent entspricht. Zusammenfassend ergibt sich also ein "Neutral"-Signal, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Energy Metals in den letzten Tagen neutral. Es wurden weder positive noch negative Meinungen geäußert. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet.

Die Diskussionintensität in Bezug auf Energy Metals im Internet wurde als mittelmäßig eingestuft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Energy Metals liegt bei 40, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 57,14 und bestätigt die "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau.

Insgesamt zeigen die technische Analyse und das Anleger-Sentiment ein neutrales Bild für die Energy Metals-Aktie.