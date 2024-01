Energy Fuels Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Energy Fuels":

In den letzten zwei Wochen wurde Energy Fuels - Canada von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet und festgestellt, dass in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung auf neutraler Ebene liegt.

Die Redaktion hat auch genau berechenbare Signale herausgefiltert und dabei 2 positive und 0 negative Signale gefunden. Daher ordnen wir dieser Auswertung eine positive Empfehlung zu und insgesamt eine gute Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Analysten bewerten Energy Fuels - Canada überwiegend positiv. Über die letzten zwölf Monate hinweg gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten, was im Schnitt zu einer positiven Bewertung führt. Auch das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 12,5 CAD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (9,5 CAD) eine potentielle Steigerung um 31,58 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie insgesamt eine positive Empfehlung von Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für Energy Fuels - Canada liegt bei 57,47, was als neutrale Bewertung angesehen wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhalten wir daher in dieser Kategorie eine neutrale Einstufung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt ebenfalls gemischte Signale. Die Diskussionsintensität ist normal, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, die Analysten insgesamt eine positive Empfehlung aussprechen, und der RSI und die Stimmungsanalyse auf eine neutrale bis negative Bewertung hinweisen.