Energy Fuels Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Energy Fuels":

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten an sechs Tagen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Vor allem die Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Energy Fuels -Canada war in den letzten Tagen verstärkt. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten beiden Wochen überwiegend Kaufsignale. Es gab 8 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse zeigen trendfolgende Indikatoren, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, hier betrachtet für den 50- und 200-Tages-Durchschnitt, dient als solcher Indikator. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Energy Fuels -Canada-Aktie beträgt 9,02 CAD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 10,11 CAD deutlich darüber (+12,08 Prozent Abweichung). Somit erhält Energy Fuels -Canada eine "Gut"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (10,73 CAD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,78 Prozent). Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung der Aktie. Zusammenfassend wird Energy Fuels -Canada auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Energy Fuels -Canada mit einer Rendite von 22,61 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") um mehr als 27 Prozent darüber liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,3 Prozent, auch hier liegt Energy Fuels -Canada mit 26,91 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Energy Fuels -Canada insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergibt sich ein Aufwärtspotential von 15,4 Prozent laut durchschnittlicher Kursprognose (11,67 CAD für das Wertpapier, ausgehend vom letzten Schlusskurs, 10,11 CAD). Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Energy Fuels -Canada somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt.