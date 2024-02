Energy Fuels Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Energy Fuels -Canada hat in den letzten Tagen einen Kurs von 8,56 CAD verzeichnet, was einer Abweichung von -10,93 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Für die vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" angesehen, da die Distanz zum GD200 bei -10,27 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gestimmt waren. Es gab insgesamt zehn positive und vier negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Energy Fuels -Canada daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung für die Anlegerstimmung.

Laut den Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen ausgesprochen haben, ergibt sich eine insgesamt positive Einschätzung für die Energy Fuels -Canada, da 2 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Energy Fuels -Canada liegt bei 15 CAD, was einer Entwicklung um 75,23 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie das Rating "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -0,61 Prozent erzielt, was 2,03 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -2,64 Prozent, und Energy Fuels -Canada liegt aktuell 2,03 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.