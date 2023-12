Energy Focus Aktie: Alles unter Kontrolle?

Das Stimmungs- und Buzzniveau ist ein wichtiger Indikator, um die allgemeine Aktienstimmung zu messen. Neben den Analysen von Bankhäusern spielt auch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet eine wichtige Rolle. Die Anzahl der Diskussionen über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung bieten ein gutes langfristiges Bild über die aktuelle Stimmungslage. Bei Energy Focus ergab die Untersuchung dieser Faktoren eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate. Daher wird die langfristige Stimmungslage als "neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Energy Focus aktuell um -6,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -37,86 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "schlecht" für die Aktie führt.

Die Dividendenrendite von Energy Focus beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Die Dividendenpolitik erhält daher eine "neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Energy Focus liegt bei 72,09 und wird daher als "schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 50,94 auf eine "neutral"-Einschätzung hin, was insgesamt zu einer Gesamteinschätzung als "schlecht" führt.