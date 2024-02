Energy Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für die Aktie von Energy. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Energy mit einem Wert von 31 über dem Branchendurchschnitt von 12,96, was einer Überbewertung von etwa 142 Prozent entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält Energy daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Energy zeigt keine signifikanten Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien und führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral". Im Branchenvergleich hat Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,45 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -11,48 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +19,93 Prozent im Vergleich zur Branche. Insgesamt führt die Überperformance in beiden Bereichen zu einem "Gut"-Rating für Energy in dieser Kategorie.