Energy Aktie: Knallt es bald?

Die Energy-Aktie hat in der technischen Analyse keine guten Ergebnisse erzielt. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegen unter dem aktuellen Kurs, was zu einer Abweichung von -6,67 Prozent führt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch in Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Energy schlecht ab. Mit einer Dividendenrendite von 0 % liegt das Unternehmen unter dem Branchendurchschnitt von 5,3 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten 12 Monaten hat die Energy-Aktie eine Performance von -34,69 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" eine Underperformance von -20,06 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite mit -20,4 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Energy ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Energy war in den letzten Wochen neutral, ohne klare positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt als "Neutral" eingestuft.