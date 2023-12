Energy Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Energy ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen besonders im Fokus standen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Energy mit 0.029 SGD derzeit -3,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Einstufung jedoch bei "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -27,5 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als neutral bewertet.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche zeigt Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,3 Prozent, was eine Underperformance von -24,99 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.