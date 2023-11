Energy Aktie: Chancenlos!

Die aktuelle Dividendenrendite von Energy liegt bei 0 Prozent, was 5,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt. Dies macht die Aktie zu einem unrentablen Investment und erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Energy. Die Diskussionen blieben weitgehend neutral, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Energy liegt derzeit bei 5,77 Euro, was 72 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 20 Euro in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,3 Prozent erzielt, was 25,47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -14,55 Prozent, wobei Energy aktuell 23,75 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.