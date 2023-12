Energy Action Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die technische Analyse der Energy Action-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 0,2 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,205 AUD liegt damit in ähnlicher Höhe (Unterschied +2,5 Prozent). Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,2 AUD) weist mit dem letzten Schlusskurs eine ähnliche Nähe (+2,5 Prozent Abweichung) auf. Somit erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Energy Action-Aktie in den letzten Monaten im üblichen Rahmen geblieben ist. Daher wird die Einschätzung dieses Faktors als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Veränderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Energy Action diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit wird auch auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen indiziert, zeigt für Energy Action einen RSI-Wert von 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.