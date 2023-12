Energy Action Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Energy Action in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für Energy Action gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Energy Action mit einem Kurs von 0,225 AUD aktuell +12,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Für die vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine Einschätzung von "Gut" gegeben, da die Distanz zum GD200 ebenfalls +12,5 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war die Aktie von Energy Action zuletzt im Fokus der Diskussionen, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Energy Action, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung daher eine Bewertung von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Energy Action bei einem Niveau von 20 eine Einstufung von "Gut" erhält. Ebenso ergibt der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit einem Wert von 20 eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Gut".