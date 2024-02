Energy Action Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Energy Action-Aktie unterliegt einer technischen Analyse, die auf verschiedenen Indikatoren basiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt derzeit bei 0,2 AUD, was zu einer positiven Bewertung führt, da der Aktienkurs einen Abstand von +12,5 Prozent aufgebaut hat. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 0,21 AUD, was einer Differenz von +7,14 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Energy Action. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen entspricht weitgehend dem Normalzustand, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment ist jedoch positiv, da ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und das Interesse der Anleger überwiegend den positiven Themen rund um Energy Action galt.

Die Analyse des Relative-Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Energy Action-Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend erhält die Energy Action-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des RSI insgesamt eine "Gut"-Bewertung.