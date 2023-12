Energy Action Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Energy Action liegt bei 50, was einer "neutralen" Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 100 eine "schlechte" Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt wird die Gesamtbewertung daher als "schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Energy Action war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Äußerungen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "neutral" bewertet, da sich daraus eine "neutral" Einschätzung für das Anleger-Sentiment ergibt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder umkehren, abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen. In Bezug auf die Diskussionsintensität bei Energy Action wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine Gesamtbewertung von "neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,2 AUD für die Energy Action-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,205 AUD, was einem Unterschied von +2,5 Prozent entspricht, und daher wird eine "neutral" Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen ähnliche Werte, was zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung der Energy Action-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik führt.