Energy 1 Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, greifen viele Anleger auf den prominenten Relative Strength-Index, den RSI, zurück. Dabei wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Energy-RSI liegt derzeit bei 71,99, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 65,1, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt, und insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen konnte bei Energy eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies zeigt sich besonders in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden. Diese positive Veränderung wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Auch die Stärke der Diskussion, oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, deutet auf eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen hin, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Energy somit für diese Stufe ein "Gut"-Rating.

Anlegerstimmung: Eine Stimmungsanalyse in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Energy eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und einen negativen Tag, sowie vier Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Analyse erhält Energy eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Technische Analyse: Bei der technischen Analyse wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Energy-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 0,44 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs (0,032 USD) deutlich darunter liegt (-92,73 Prozent Abweichung im Vergleich). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,09 USD unter dem letzten Schlusskurs (-64,44 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Energy somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.