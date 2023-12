Energy 1 Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Energy-Aktie wird in der technischen Analyse derzeit als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,45 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,0315 USD liegt, was einer Abweichung von -93 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 0,13 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -75,77 Prozent entspricht. Dadurch wird die Energy-Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Energy eher neutral diskutiert. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI der Energy-Aktie bei 55,26 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der die Entwicklung über 25 Tage betrachtet, liegt bei 69,54 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Energy also eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht bedeutend geändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Energy-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.