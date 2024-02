Energy 1 Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der Energy-RSI liegt bei 68,8, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 74,63, was für einen Zeitraum von 25 Tagen als schlecht eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "schlecht".

Im Bereich der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,32 USD. Der letzte Schlusskurs (0,07075 USD) weicht um -77,89 Prozent ab, was charttechnisch als "schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,08 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-11,56 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "schlechten" Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Im Sentiment und Buzz-Bereich hat sich die Stimmung für Energy in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, wodurch auch hier eine "gute" Bewertung vergeben wird.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine überwiegend positive Stimmung in den sozialen Netzwerken, wobei in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Energy diskutiert wurde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "gut" für das Anleger-Sentiment.