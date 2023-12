Energous-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Aktie von Energous hat eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,02%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Außerdem zeigen Diskussionen in sozialen Medien, dass in den letzten beiden Wochen insgesamt negative Meinungen über den Titel geäußert wurden. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der aktuelle Wert der Energous-Aktie mit 2,08 USD deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 5 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs von 2,08 USD über dem 50-Tage-Durchschnitt von 1,89 USD, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Energous auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis Werte von 41,49 Punkten bzw. 52,78 Punkten, was darauf hindeutet, dass Energous weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie für den RSI eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Energous unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.