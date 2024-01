Energous Aktie: Wirklich lohnenswert?

In den letzten vier Wochen konnte bei Energous eine positive Veränderung der Stimmung beobachtet werden, was zu einer guten Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert, was zu einem insgesamt guten Rating führte.

Allerdings weist die Dividendenrendite von Energous mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 16.94% auf, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als schlecht eingestuft wird. Jedoch ist sie auf 25-Tage-Basis weder über- noch überverkauft, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Anleger in den sozialen Medien bewerten Energous in den letzten zwei Wochen eher neutral, was zu einer Gesamteinstufung von neutral führt.

Basierend auf der Analyse der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien, der Dividendenrendite und dem Relative Strength Index, erhält Energous insgesamt ein neutrales bis schlechtes Rating.