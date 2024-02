Energous Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Überkauftheit oder Überverkauftheit eines Wertpapiers anzeigt. Dieser wird anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum ermittelt. Für die Energous-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 17, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage ist hingegen weniger volatil und zeigt, dass Energous weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Energous somit ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Energous-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 3,23 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 2,42 USD liegt, wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein aktueller Wert von 1,86 USD, was dazu führt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Somit wird die Energous-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Energous veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Auch die Diskussionen in den vergangenen Tagen haben sich positiv mit Energous befasst, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Energous in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für diese Aktie gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse hindeutet und eine "Gut"-Bewertung für Energous zur Folge hat. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.