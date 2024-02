Energous Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Dividendenrendite von Energous beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen von Analysten eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik.

In den sozialen Medien war die Stimmungslage in Bezug auf Energous in den letzten Tagen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an sechs Tagen, während an einem Tag mehr negative Kommunikation zu verzeichnen war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Gesprächsatmosphäre hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "guten" Einschätzung seitens der Redaktion führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Energous-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3,23 USD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 2,42 USD, was einem Unterschied von -25,08 Prozent entspricht und daher zu einer "schlechten" charttechnischen Bewertung führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs von 2,42 USD über dem 50-Tage-Durchschnitt von 1,86 USD um 30,11 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Somit erhält Energous insgesamt eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Energous in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist, was zu einer insgesamt "schlechten" Bewertung führt. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist und zu einer "guten" Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Energous daher auf dieser Stufe mit einem "schlechten" Rating bewertet.