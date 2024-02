Energizer Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die langfristige Meinung von Analysten zur Energizer-Aktie ist positiv, da sie insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Es liegen 1 Bewertungen für "Gut", 0 für "Neutral" und 0 für "Schlecht" vor. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 40 USD, was einer potenziellen Performance von 33,33 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 30 USD liegt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Energizer neutral ist. Der RSI7 beträgt 67,69, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 beträgt 57,05, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" ergibt sich, dass Energizer mit einer Rendite von -10,14 Prozent mehr als 89 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Haushaltsprodukte" verzeichnet eine mittlere Rendite von 129,45 Prozent, wobei Energizer mit 139,59 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Energizer-Aktie bei 32,89 USD verläuft, während der Aktienkurs bei 30 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 31,59 USD, was einer Differenz von -5,03 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse also "Schlecht".