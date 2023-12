Energizer Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes im Netz zeigt eine erhöhte Aktivität in Bezug auf die Aktie von Energizer in den letzten Monaten. Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, deutet auf eine positive Entwicklung hin und erhält daher die Einschätzung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Energizer daher als "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie von Energizer insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Von den Bewertungen waren 1 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Trotz fehlender Analystenupdates im letzten Monat zeigt die Kursprognose ein Aufwärtspotenzial von 16,34 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Energizer als unterbewertet, da das KGV mit 10,48 insgesamt 92 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushaltsprodukte". Die fundamentale Analyse führt daher zu einer Einstufung als "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite der Aktie von Energizer mit -2,78 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Auch im Vergleich zur "Haushaltsprodukte"-Branche liegt die Rendite mit 708,39 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Energizer in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.