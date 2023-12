Energizer Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI von Energizer liegt derzeit bei 20,55, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die aktuelle Dividendenrendite für Energizer beträgt 3,57 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 2,92 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde bei Energizer in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Energizer in diesem Bereich daher ein "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt der Energizer-Aktie zu einer "Neutral"-Bewertung führen.

Insgesamt wird Energizer basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien mit einem "Gut"-Rating für den kurzfristigen RSI, einem "Neutral"-Rating für den 25-Tage-RSI, eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik, ein "Gut"-Rating für das Sentiment und den Buzz und ein "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren bewertet.