Energizer Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative Strength Index: Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als "überverkauft", bei 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Energizer führt bei einem Niveau von 63,92 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 45,9 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ist die Gesamteinschätzung als "Neutral" zu bewerten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ein wichtiger Maßstab für die Investoren und Nutzer im Internet. Die Aktie von Energizer zeigt dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Energizer blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Energizer-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Energizer-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 36,33 USD legt ein Aufwärtspotential von 14,69 Prozent nahe, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Energizer mittlerweile auf 33,13 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 31,68 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -4,38 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 32 USD, was die Aktie mit -1 Prozent Abstand ebenfalls als "Neutral" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Neutral" für die technische Analyse der Energizer-Aktie.