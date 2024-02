Energizer Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie. Im Fall von Energizer hat sich in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes gezeigt, weshalb die Aktie von uns mit "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in dieser Zeit weder erhöht noch verringert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Energizer von privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Auswertung der Kommentare und Diskussionen deutet darauf hin, dass in dieser Zeit hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung als "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Verbrauchsgütersektor liegt Energizer mit einer Rendite von -10,14 Prozent mehr als 33 Prozent darunter. Die "Haushaltsprodukte"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von 129,2 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Energizer mit 139,34 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Energizer-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 32,93 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 30,64 USD weicht somit um -6,95 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 31,63 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,13 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Energizer-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.