Der Energieversorger der Zukunft: priwatt launcht Balkonkraftwerk-Speicher

Leipzig (ots) -priwatt, einer der führenden deutschen Balkonkraftwerk-Anbieter, bringt eine leistungsstarke Speicherlösung für Stecker-Solaranlagen auf den Markt und bietet Balkonkraftwerk-Begeisterten jetzt noch mehr Unabhängigkeit in der eigenen Energieversorgung."Wir freuen uns sehr, unseren KundInnen eine Speicherlösung anbieten zu können, die ihr Balkonkraftwerk perfekt ergänzt", sagt Kay Theuer, Geschäftsführer von priwatt. "So zeigen wir schon jetzt die Zukunft der Energieversorgung auf, in der KundInnen dank unserer DIY-Energielösungen ganz einfach die Energieversorgung in die eigene Hand nehmen können."Der Balkonkraftwerk-Speicher ermöglicht KundInnen, ihren produzierten Solarstrom ganz einfach und jederzeit zu speichern, um ihn später flexibel zu nutzen. Der kostenlose Anmeldeservice und der durch die tiefgreifende Expertise bekannte Beratungsservice von priwatt ergänzen das Balkonkraftwerk-Komplettset perfekt.Der SolarFlow-Speicher der Marke Zendure ist in zwei verschiedenen Speicherkapazitäten erhältlich: 1 kWh und 2 kWh. Die Ausspeicherung aus der Batterie ist mit einer Leistung von bis zu 800 Watt möglich. Somit ist die Speicherlösung optimal auf die mögliche Einführung der 800-Watt-Bagatellgrenze in Deutschland vorbereitet.Steuern lässt sich die Speicherlösung ganz einfach über Bluetooth oder WLAN mit dem Smartphone. Mit der dazugehörigen App haben KundInnen zudem die Möglichkeit, in Echtzeit die Erzeugungsleistung sowie die Ein- und Ausspeicherung zu erfassen und Zeitintervalle für die Ausspeicherung festzulegen.Mit der perfekten Kombination aus Balkonkraftwerk und Batteriespeicher befähigt priwatt als alternativer Energieversorger alle, ihre Stromerzeugung selbst in die Hand zu nehmen und den eigenen Autarkiegrad zu erhöhen.Über priwatt:priwatt ist einer der führenden Anbieter für DIY-Solarstromlösungen in Deutschland. Mit dem großen Ziel, die Energiewende für alle zu ermöglichen, bietet das Leipziger Green-Energy Unternehmen sowohl MieterInnen als auch HauseigentümerInnen, unabhängig vom Alter oder technischem Know-how, kostengünstige und einfache Alternativen, um selbst grünen Strom zu erzeugen und damit die eigenen Energiekosten zu senken.Pressekontakt:Anne FischerPriwatt GmbHcommunications@priwatt.deOriginal-Content von: priwatt GmbH, übermittelt durch news aktuell