Energieverband BDEW: Zweite Zahlung für Gaskunden im Januar denkbar

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat zusätzlich zu der für Dezember geplanten Entlastungszahlung für Gaskunden eine weitere im Januar ins Spiel gebracht. Die eigentlich einmalige Erstattung des Gas-Abschlags in Dezember war als Überbrückung gedacht, bis die Gaskunden ab voraussichtlich März durch die Gaspreisbremse entlastet werden, wie BDEW-Präsidentin Marie-Luise Wolff am Montag erklärte. Kritiker hatten bemängelt, dass März zu spät sei. Wolff schlug vor: "Diese (Anm.: die Einmalzahlung im Dezember) kann auch im Januar erneut ausgezahlt werden, um den Zeitraum bis zum 01.03.2023 zu überbrücken."

März sei der frühestmögliche Starttermin für die Gaspreisbremse, bekräftigte Wolff. Forderungen nach einem Start bereits ab 1. Januar wies sie zurück: "Die erforderliche Umstellung der IT-Prozesse ist so komplex, dass die breite Front der Energieversorger dies in dieser kurzen Frist nicht stemmen kann."

Eine von der Regierung eingesetzte Kommission hatte vorgeschlagen, dass Gaskunden im Dezember eine staatliche Einmalzahlung erhalten, ehe im März bei Privatkunden für ein Grundkontingent von 80 Prozent des üblichen Verbrauchs eine Preisobergrenze greift. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will indes einen früheren Starttermin für die Gaspreisbremse als März ausloten und hat dazu den 1. Januar ins Spiel gebracht. Dazu will er sich mit den Energieversorgern beraten, wie er am Samstag sagte./jux/DP/mis