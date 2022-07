Energiekrise: Nachfrage nach Alternativen zur Gasheizung rasant gestiegen

Berlin (ots) -Gas wird knapp und der Winter rückt näher. Spätestens, seit Wirtschaftsminister Robert Habeck die zweite Krisenstufe des Notfallplans Gas aktiviert hat, sind deutsche Verbraucher:innen alarmiert. Die Sorge vor kaltem Wohnraum und hohen Nachzahlungen spiegelt sich in einem gestiegenen Interesse an alternativen Heizmitteln wider. Auf idealo ist die Nachfrage nach Elektroheizungen, Kaminen und Öfen im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 350 Prozent gestiegen. Auch die Preise ziehen mitunter an.Deutlich gestiegene Nachfrage nach alternativen WärmequellenEine Analyse der Preisvergleichsplattform idealo zeigt, dass sich angesichts der aktuellen Gaskrise immer mehr Menschen nach alternativen Wärmequellen umsehen. So ist die Nachfrage nach strombetriebenen Heizmitteln im Vergleich zum Vorjahr deutlich gewachsen. Elektroheizungen etwa waren auf idealo im Juni dieses Jahres mehr als viermal so gefragt wie noch im Vorjahresmonat. Auch Kamine und Öfen erleben ein Comeback: Hier liegt der Nachfrageanstieg bei etwa 280 Prozent. Die Nachfrage in der Kategorie Brennstoffe, die neben Anzündmitteln auch Brennholz enthält, hat sich laut Auswertung sogar verzwanzigfacht.Daneben scheinen Verbraucher:innen auch auf anderem Wege Energie einsparen zu wollen: Im Vergleich zum Vorjahr ist zum Beispiel das Kaufinteresse an Dämmstoffen um rund 90 Prozent gestiegen. Auch im Bereich der wassersparenden Duschköpfe kann die Preisvergleichsplattform einen Nachfragezuwachs von bis zu 15 Prozent verzeichnen.Auch die Preise ziehen mitunter anDas gestiegene Kaufinteresse wirkt sich auch auf die Preisgestaltung aus. Zwar blieben die Kosten für eine Elektroheizung bisher relativ stabil - aktuell liegt der Durchschnittspreis auf idealo bei etwa 235 Euro - in der Kategorie Kamine & Öfen geht die Tendenz aber deutlich nach oben: Im Juni 2022 mussten Käufer:innen hier im Schnitt 14 Prozent mehr Budget einplanen als im Vorjahresmonat. Zwischen Juni und Juli 2022 stieg der Durchschnittspreis dann um weitere vier Prozent - aktuell liegt dieser bei rund 1.934 Euro. Brennstoffe sind zurzeit sogar 40 Prozent teurer als zur gleichen Zeit im Vorjahr.Wer mit wassersparenden Armaturen nachrüsten möchte, zahlt bis dato kaum drauf. Dämmstoffe hingegen sind auf idealo im Schnitt bereits 27 Prozent teurer als noch im Juli 2021.Pressekontakt:Christina ViethMobil: +49 (0)175 604 50 62E-Mail: presse@idealo.deAnna ShochotMobil: +49 (0) 151 2450 2308E-Mail: presse@idealo.deOriginal-Content von: Idealo Internet GmbH, übermittelt durch news aktuell