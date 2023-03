Energiekontor will nach Gewinnsprung das Vorsteuerergebnis bis 2028 verdoppeln

BREMEN (dpa-AFX) - Der Wind- und Solarparkbetreiber Energiekontor will weiterhin vom Ausbau der Erneuerbaren Energien profitieren und rechnet daher 2023 mit einem weiteren Gewinnsprung. Der Vorsteuergewinn soll 2023 um 10 bis 20 Prozent zulegen, nachdem er 2022 bereits um 40 Prozent auf 62,9 Millionen Euro gewachsen war, wie der Konzern am Freitag in Bremen mitteilte. Damit liegt das Unternehmen über den durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Bis 2028 solle sich das Vorsteuerergebnis dann auf rund 120 Millionen Euro verbessern. Die Aktien bauten ihre Gewinne auf die Nachricht hin auf 2,9 Prozent aus.

Den Umsatz steigerte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen 2022 um ein Fünftel auf 187,6 Millionen Euro. Unter dem Strich blieben 44,5 Millionen Euro hängen, nach 36,2 Millionen im Vorjahr. Die Dividende soll nun um 10 Cent auf einen Euro je Aktie steigen./mis/stk