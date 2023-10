Energiekontor trifft. Direkt fünfmal. Kursaufholer?

Energiekontor erhält Zuschlag für direkt 5 Windparks – einiges zu bauen in den nächsten Jahren.

Durch die erfolgreiche Teilnahme an einem britischen Ausschreibungsverfahren konnte Eenrgiekontor sich eine feste Strompreisvergütung für fünf schottische Windparkprojekte sichern. Im Rahmen der fünften Ausschreibungsrunde hat das britische Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) die fünf schottischen Windparkprojekte Fell, Garbet, Hare Craig, Lairg II und Margree für die Zuteilung von Differenzkontrakten (Contracts for Difference, CFD) für insgesamt mehr als 240 Megawatt bezuschlagt. Der in diesem Zusammenhang festgelegte Tarif für eingespeisten Strom beträgt durchschnittlich rund 73 Pfund je Megawattstunde. Der Ausübungspreis wird jährlich inflationsindexiert und ist nach oben unbegrenzt. Die Laufzeit beträgt 15 Jahre.

„Ich gratuliere unserem britischen Team zu diesem Erfolg! Der erhaltene Zuschlag ist das erfreuliche Ergebnis unserer ständigen Wettbewerbsbemühungen. Der bezuschlagte Einspeisetarif ist sehr attraktiv und erleichtert die Realisierung der fünf schottischen Windparkprojekte in der Zukunft“, so Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG.